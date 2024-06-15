День ангела 16 июня: лучшие поздравления, которые понравятся каждому

Кого поздравлять с именинами - список

Михаил

Константин

Тихон

Петр.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный проводник всегда защищает тебя, чтобы все твои мечты сбывались и жизнь наполнялась радостью и счастьем!

От всего сердца поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы успех, удача и вдохновение сопровождали тебя во всех твоих начинаниях. Пусть с тобой всегда будут счастье, здоровье и благополучие в повседневной жизни. Пусть твоя мудрость и жизненный опыт помогают достичь новых вершин, а твои самые смелые стремления становятся реальностью в каждом мгновении радости и любви.

Пусть в этот прекрасный день тебя сопровождают счастье, здоровье и мир в душе. Пусть каждый момент наполняется теплом, улыбками и добрыми воспоминаниями!

В этот особый день желаю тебе здоровья, счастья и неистощимой энергии. Пусть каждый момент жизни станет мудрой установкой, а каждое испытание - возможностью вырасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху!

Поздравляю с Днем Ангела! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью.

Красивые стихи на именины

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!