День ангела 16 июня: лучшие поздравления, которые понравятся каждому

16 июня многие отмечают день ангела. Следует поздравить с именинами близких, которых вы уважаете и цените.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 16 июня.
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі, всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у Ангела день!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панує світла доброта,
Ісус Христос здоров'я посилає
На многії і благії літа!
Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда праздник Петра и Павла по новому календарю.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Привітання".