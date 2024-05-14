День ангела 15 травня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину

Іменини - незвичайне свято, але воно дуже цікаве. У цей день ви можете побажати людині не тільки щастя, а ще й духовного розвитку та усього, що гріє серце.
У кого день ангела 15 травня, а також як вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "holiday.zubrila", HappyDay.
Цього дня на привітання чекатимуть:
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде Трійця.
Окрім цього, днями стало відомо, які знаки Зодіаку вже скоро плакатимуть від щастя.