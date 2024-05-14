День ангела 15 мая: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека

Именины - необычный праздник, но он очень интересный. В этот день вы можете пожелать человеку не только счастья, но и духовного развития, а также всего, что греет сердце.
У кого день ангела 15 мая, а также как поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "holiday.zubrila", HappyDay.
В этот день поздравлений будут ждать:
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет Троица.
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