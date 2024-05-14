День ангела 15 травня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину

Іменини - незвичайне свято, але воно дуже цікаве. У цей день ви можете побажати людині не тільки щастя, а ще й духовного розвитку та усього, що гріє серце.

У кого день ангела 15 травня, а також як вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "holiday.zubrila", HappyDay.