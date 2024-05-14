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День ангела 15 травня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину

Вівторок 14 травня 2024 22:01
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День ангела 15 травня: як красиво привітати з іменинами друга, колегу чи близьку людину Кого вітати з іменинами 15 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Іменини - незвичайне свято, але воно дуже цікаве. У цей день ви можете побажати людині не тільки щастя, а ще й духовного розвитку та усього, що гріє серце.

У кого день ангела 15 травня, а також як вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "holiday.zubrila", HappyDay.

Хто святкує іменини 15 травня

Цього дня на привітання чекатимуть:

  • Макар
  • Анастасія
  • Гнат
  • Пахом
  • Дмитро.

Круті привітання з днем ангела в SMS

  • "Вітаю з іменинами! Бажаю наповнених радістю подій, променистих очей, щирих емоцій, посмішок і здійснення всього бажаного! Щастя, добра і благополуччя!"
  • "Бажаю яскравого життя, радості, процвітання і щастя, Успіхів у роботі, затишку в домі і легких життєвих доріг"
  • "З днем ангела! Бажаю яскравих вогнів, мрійливих ночей, успішних днів, чудових ідей, щасливих історій, хороших друзів і легких шляхів до вирішення будь-якої проблеми".

Красивий вірш на іменини

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде Трійця.

Окрім цього, днями стало відомо, які знаки Зодіаку вже скоро плакатимуть від щастя.

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