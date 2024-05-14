День ангела 15 мая: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека

Именины - необычный праздник, но он очень интересный. В этот день вы можете пожелать человеку не только счастья, но и духовного развития, а также всего, что греет сердце.

У кого день ангела 15 мая, а также как поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "holiday.zubrila", HappyDay.