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День ангела 15 мая: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека

Вторник 14 мая 2024 22:01
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День ангела 15 мая: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека Кого поздравлять с именинами 15 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины - необычный праздник, но он очень интересный. В этот день вы можете пожелать человеку не только счастья, но и духовного развития, а также всего, что греет сердце.

У кого день ангела 15 мая, а также как поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "holiday.zubrila", HappyDay.

Кто празднует именины 15 мая

В этот день поздравлений будут ждать:

  • Макар
  • Анастасия
  • Игнат
  • Пахом
  • Дмитрий.

Крутое поздравление с днем ангела в SMS

  • "Поздравляю с именинами! Желаю наполненных радостью событий, лучезарных глаз, искренних эмоций, улыбок и осуществления всего желаемого! Счастья, добра и благополучия!"
  • "Желаю яркой жизни, радости, процветания и счастья, Удачи в работе, уюта в доме и легких жизненных дорог"
  • "С днем ангела! Желаю ярких огней, мечтательных ночей, успешных дней, замечательных идей, счастливых историй, хороших друзей и легких путей к решению любой проблемы".

Красивый стих на именины на украинском языке

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет Троица.

Кроме того, на днях стало известно, какие знаки Зодиака уже скоро будут плакать от счастья.

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