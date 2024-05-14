День ангела 15 мая: как красиво поздравить с именинами друга, коллегу или близкого человека
Кого поздравлять с именинами 15 мая (иллюстрация: freepik.com)
Именины - необычный праздник, но он очень интересный. В этот день вы можете пожелать человеку не только счастья, но и духовного развития, а также всего, что греет сердце.
У кого день ангела 15 мая, а также как поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "holiday.zubrila", HappyDay.
Кто празднует именины 15 мая
В этот день поздравлений будут ждать:
- Макар
- Анастасия
- Игнат
- Пахом
- Дмитрий.
Крутое поздравление с днем ангела в SMS
- "Поздравляю с именинами! Желаю наполненных радостью событий, лучезарных глаз, искренних эмоций, улыбок и осуществления всего желаемого! Счастья, добра и благополучия!"
- "Желаю яркой жизни, радости, процветания и счастья, Удачи в работе, уюта в доме и легких жизненных дорог"
- "С днем ангела! Желаю ярких огней, мечтательных ночей, успешных дней, замечательных идей, счастливых историй, хороших друзей и легких путей к решению любой проблемы".
Красивый стих на именины на украинском языке
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
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