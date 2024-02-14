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День ангела 15 лютого: кого вітати з іменинами

У кого день ангела 15 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

15 лютого привітати з днем ангела можна своїх близьких чи знайомих, які мають в цей день так звані іменини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 15 лютого, а також що означають імена іменинників.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: NTA, ПЦУ, yakzvaty.com.ua, privitay.com.ua.

У кого день ангела 15 лютого

День ангела, або ж день іменин тієї чи іншої особи відзначають у різних культурах і релігійних традиціях.

Згідно з українським народним календарем, 15 лютого іменини відзначають Гаврило, Агафодор і Василь.

У новоюліанському православному церковному календарі за 2024 рік 15 лютого згадуються також Онисим, Пафнутій, Єфросинія та Євсевій.

Як 15 лютого згадується у календарі ПЦУ (скріншот: patriarchia.org.ua/kalendar)

Значення імен іменинників 15 лютого

Ім'я Гаврило (Гавриїл) - має давньоарамейске коріння та складається з двох частин, які сучасною мовою можна перекласти: "сильний чоловік" і "бог".

Виходячи з цього, значення імені трактується як "оплот Бога", "той, хто підтримує Бога".

Ім'я Агафодор - має грецьке походження і складається з двох слів: "добрий" ("шляхетний") і "дар".

Виходячи з цього, значення імені трактується як "благий дар".

Ім'я Василь - має грецьке походження й складається зі слів "царський" ("царствений") і "цар" ("монарх", "правитель").

Значення імені трактується як "високий правитель", "владний цар".

Привітання з днем ангела

Хай Ангел на іменини здійснить всі бажання.
Несе щастя щохвилини, успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає і додасть здоров’я.
Мудрістю благословляє, добром і любов’ю!

Нехай в день ангела красою квітне світ.
Стають життям усі найкращі мрії.
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як називали українських дітей 100 років тому (ці практично забуті імена можуть вразити та здивувати).

Читайте також, які імена стали найпопулярнішими в 2023 році у різних регіонах України.

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