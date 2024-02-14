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День ангела 15 февраля: кого поздравлять с именинами

У кого день ангела 15 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

15 февраля поздравить с днем ангела можно своих близких или знакомых, у которых в этот день так называемые именины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 15 февраля, а также что означают имена именинников.

При подготовке материала были использованы следующие источники: NTA, ВЦУ, yakzvaty.com.ua, privitay.com.ua.

У кого день ангела 15 февраля

День ангела, или же день именин того или иного человека отмечают в разных культурах и религиозных традициях.

Согласно украинскому народному календарю, 15 февраля именины отмечают Гаврило, Агафодор и Василий.

В новоюлианском православном церковном календаре за 2024 год 15 февраля упоминаются также Онисим, Пафнутий, Ефросинья и Евсевий.

Как 15 февраля упоминается в календаре ВТО (скриншот: patriarchia.org.ua/kalendar)

Значение имен именинников 15 февраля

Имя Гаврило (Гавриил) - имеет древнеарамейские корни и состоит из двух частей, которые на современный язык можно перевести: "сильный человек" и "бог".

Исходя из этого, значение имени трактуется как "оплот Бога", "поддерживающий Бога".

Имя Агафодор - имеет греческое происхождение и состоит из двух слов: "добрый" ("благородный") и "дар".

Исходя из этого, значение имени трактуется как "благой дар".

Имя Василий - имеет греческое происхождение и состоит из слов "царский" ("царственный") и "царь" ("монарх", "правитель").

Значение имени трактуется как "высокий правитель", "властный царь".

Поздравления с днем ангела

Пусть Ангел на именины исполнит все желания.
Несет счастье поминутно, успех и процветание.
Радостью жизнь цветет и придаст здоровье.
Мудростью благословляет, добром и любовью!

Пусть в день ангела красотой цветет мир.
Становятся жизнью все лучшие мечты.
Пусть дарует судьба сотню лет,
В счастье и радости, любви и надежде!

Напомним, ранее мы рассказывали, как называли украинских детей 100 лет назад (эти практически забытые имена могут поразить и удивить).

Читайте также, какие имена стали самыми популярными в 2023 году в разных регионах Украины.

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