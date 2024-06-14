День ангела 15 червня: душевні вітання для іменинників

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо Троїцьку батьківську суботу та що треба зробити в цей день.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли в Україні яблучний, медовий та горіховий Спас.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Пустунчик" і "Привітання".