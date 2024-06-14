День ангела 15 червня: душевні вітання для іменинників

У день ангела кожна людина заслуговує на найкращі побажання та добрі слова. Це особливий день, коли варто згадати про важливість духовного та особистого розвитку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 15 червня.
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо Троїцьку батьківську суботу та що треба зробити в цей день.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли в Україні яблучний, медовий та горіховий Спас.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Пустунчик" і "Привітання".