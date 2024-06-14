День ангела 15 июня: душевные поздравления для именинников

В день ангела каждый человек заслуживает лучших пожеланий и добрых слов. Это особый день, когда следует упомянуть о важности духовного и личного развития.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 15 июня.
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать Троицкую родительскую субботу и что нужно сделать в этот день.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда в Украине яблочный, медовый и ореховый Спас.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Пустунчик" и "Привітання".