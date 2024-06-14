День ангела 15 червня: душевні вітання для іменинників
У день ангела кожна людина заслуговує на найкращі побажання та добрі слова. Це особливий день, коли варто згадати про важливість духовного та особистого розвитку.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 15 червня.
Кого вітати з іменинами - список
- Григорій
- Михайло
- Федір
- Теодор
- Семен.
Привітання з днем ангела прозою
- Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, дарував удачу у всіх справах, а ти і собі не заставляй його за тебе червоніти!
- Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою в усіх радісних і сумних моментах життя, нехай охороняє кожної хвилини та кожної секунди та допомагає тобі в будь-якій ситуації, даруючи віру і надію.
- Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди стереже тебе і твоє життя, приносячи мир і спокій. Бажаю, щоб ти відчував його присутність як надійного захисника, щоб жодні негаразди не торкалися тебе.
- Від щирого серця вітаю тебе з днем ангела і бажаю, щоб яскраві зірки на небі освітлювали твій шлях до втілення мрії та чудових ідей. Нехай тебе супроводжує щира любов і незабутні моменти щастя.
Красиві вірші на іменини
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо Троїцьку батьківську суботу та що треба зробити в цей день.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли в Україні яблучний, медовий та горіховий Спас.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Пустунчик" і "Привітання".