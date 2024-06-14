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День ангела 15 червня: душевні вітання для іменинників

П'ятниця 14 червня 2024 22:02
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День ангела 15 червня: душевні вітання для іменинників Кого привітати із днем ​​ангела у суботу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

У день ангела кожна людина заслуговує на найкращі побажання та добрі слова. Це особливий день, коли варто згадати про важливість духовного та особистого розвитку.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 15 червня.

Кого вітати з іменинами - список

  • Григорій
  • Михайло
  • Федір
  • Теодор
  • Семен.

Привітання з днем ангела прозою

  • Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, дарував удачу у всіх справах, а ти і собі не заставляй його за тебе червоніти!
  • Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою в усіх радісних і сумних моментах життя, нехай охороняє кожної хвилини та кожної секунди та допомагає тобі в будь-якій ситуації, даруючи віру і надію.
  • Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел-охоронець завжди стереже тебе і твоє життя, приносячи мир і спокій. Бажаю, щоб ти відчував його присутність як надійного захисника, щоб жодні негаразди не торкалися тебе.
  • Від щирого серця вітаю тебе з днем ​​ангела і бажаю, щоб яскраві зірки на небі освітлювали твій шлях до втілення мрії та чудових ідей. Нехай тебе супроводжує щира любов і незабутні моменти щастя.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли святкуватимемо Троїцьку батьківську суботу та що треба зробити в цей день.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли в Україні яблучний, медовий та горіховий Спас.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Пустунчик" і "Привітання".

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