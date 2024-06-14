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День ангела 15 июня: душевные поздравления для именинников

Пятница 14 июня 2024 22:02
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День ангела 15 июня: душевные поздравления для именинников Кого поздравить с днем ​​ангела в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

В день ангела каждый человек заслуживает лучших пожеланий и добрых слов. Это особый день, когда следует упомянуть о важности духовного и личного развития.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 15 июня.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Григорий
  • Михаил
  • Федор
  • Теодор
  • Семен.

Поздравление с днем ангела прозой

  • Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, дарил удачу всех делах, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!
  • Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой во всех радостных и грустных моментах жизни, пусть охраняет каждую минуту и каждую секунду. и помогает тебе в любой ситуации, даря веру и надежду.
  • Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда стережет тебя и твою жизнь, принося мир и покой. Желаю, чтобы ты чувствовал его присутствие как надежного защитника, чтобы никакие проблемы не касались тебя.
  • От всего сердца поздравляю тебя с днем ​​ангела и желаю, чтобы яркие звезды на небе освещали твой путь к воплощению мечты и замечательных идей. Пусть тебя сопутствует искренняя любовь и незабываемые моменты счастья.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча - за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга - за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча - оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать Троицкую родительскую субботу и что нужно сделать в этот день.

Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда в Украине яблочный, медовый и ореховый Спас.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Пустунчик" и "Привітання".

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