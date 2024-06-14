День ангела 15 июня: душевные поздравления для именинников
В день ангела каждый человек заслуживает лучших пожеланий и добрых слов. Это особый день, когда следует упомянуть о важности духовного и личного развития.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 15 июня.
Кого поздравлять с именинами - список
- Григорий
- Михаил
- Федор
- Теодор
- Семен.
Поздравление с днем ангела прозой
- Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, дарил удачу всех делах, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!
- Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой во всех радостных и грустных моментах жизни, пусть охраняет каждую минуту и каждую секунду. и помогает тебе в любой ситуации, даря веру и надежду.
- Поздравляю с Днем Ангела! Пусть ангел-хранитель всегда стережет тебя и твою жизнь, принося мир и покой. Желаю, чтобы ты чувствовал его присутствие как надежного защитника, чтобы никакие проблемы не касались тебя.
- От всего сердца поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы яркие звезды на небе освещали твой путь к воплощению мечты и замечательных идей. Пусть тебя сопутствует искренняя любовь и незабываемые моменты счастья.
Красивые стихи на именины
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча - за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга - за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча - оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
Напомним, недавно стало известно, когда будем праздновать Троицкую родительскую субботу и что нужно сделать в этот день.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда в Украине яблочный, медовый и ореховый Спас.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Пустунчик" и "Привітання".