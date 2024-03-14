День ангела 15 березня: як красиво привітати з іменинами в SMS чи віршах

15 березня іменини святкують чимало людей. День ангела - важливе свято, а привітання із ним розчулить будь-яке серце.
Кого вітати з днем ангела 15 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, Holiday Zubrila, "Новини Львова".
Цього дня вітайте з днем ангела людей, які отримали одне з таких імен: Олександр, Трохим, Юліан.
Окрім цього, на привітання з іменинами чекатимуть ті, кого звуть так: Саватій, Агафон, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Сава, Василь (Василій), Йосип (Осип), Іларіон.
"Нехай промінчик сонця у цей день,
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких тобі людей,
Для тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!
Вітаю з іменинами!".
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