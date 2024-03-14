День ангела 15 березня: як красиво привітати з іменинами в SMS чи віршах

У кого іменини 15 березня

Цього дня вітайте з днем ангела людей, які отримали одне з таких імен: Олександр, Трохим, Юліан.

Окрім цього, на привітання з іменинами чекатимуть ті, кого звуть так: Саватій, Агафон, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Сава, Василь (Василій), Йосип (Осип), Іларіон.

Душевні привітання з іменинами

"У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх"

"З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки"

"З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще".

Вірш до дня ангела - привітання до сліз

"Нехай промінчик сонця у цей день,

Тебе розбудить ніжним поцілунком,

Нехай любов близьких тобі людей,

Для тебе буде кращим подарунком.

Хай доля усміхається тобі,

І успіх супроводжує у справах,

Хай будуть у житті лиш дні ясні,

А доля милосердна і ласкава!

Вітаю з іменинами!".