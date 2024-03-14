День ангела 15 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS или стихах

15 марта именины празднуют многие. День ангела - важный праздник, а поздравление с ним растрогает любое сердце.
Кого поздравить с днем ангела 15 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Holiday Zubrila, "Новини Львова".
В этот день поздравляйте с днем ангела людей, получивших одно из таких имен: Александр, Трофим, Юлиан.
Кроме этого, поздравления с именинами будут ждать те, кого зовут так: Савватий, Агафон, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Савва, Василий (Василий), Иосиф (Осип), Илларион.
"Нехай промінчик сонця у цей день,
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких тобі людей,
Для тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!
Вітаю з іменинами!".
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