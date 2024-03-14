День ангела 15 березня: як красиво привітати з іменинами в SMS чи віршах
15 березня іменини святкують чимало людей. День ангела - важливе свято, а привітання із ним розчулить будь-яке серце.
Кого вітати з днем ангела 15 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, Holiday Zubrila, "Новини Львова".
У кого іменини 15 березня
Цього дня вітайте з днем ангела людей, які отримали одне з таких імен: Олександр, Трохим, Юліан.
Окрім цього, на привітання з іменинами чекатимуть ті, кого звуть так: Саватій, Агафон, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Сава, Василь (Василій), Йосип (Осип), Іларіон.
Душевні привітання з іменинами
- "У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх"
- "З Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по житті і пишається тим ім’ям, що подарували тобі твої батьки"
- "З днем ангела! Нехай твій хоронитель закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаю, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов! А якщо печаль раптом постукає у твої двері, нехай твій ангел навчить тебе літати, і твої дні наповняться захопленням, радістю і вірою в краще".
Вірш до дня ангела - привітання до сліз
"Нехай промінчик сонця у цей день,
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких тобі людей,
Для тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!
Вітаю з іменинами!".
Раніше стало відомо, коли буде Великдень у 2024 році.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, коли починається Великий піст.