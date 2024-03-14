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День ангела 15 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS или стихах

Четверг 14 марта 2024 22:01
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День ангела 15 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS или стихах У кого именины 15 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

15 марта именины празднуют многие. День ангела - важный праздник, а поздравление с ним растрогает любое сердце.

Кого поздравить с днем ангела 15 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Holiday Zubrila, "Новини Львова".

У кого именины 15 марта

В этот день поздравляйте с днем ангела людей, получивших одно из таких имен: Александр, Трофим, Юлиан.

Кроме этого, поздравления с именинами будут ждать те, кого зовут так: Савватий, Агафон, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Савва, Василий (Василий), Иосиф (Осип), Илларион.

Душевные поздравления с именинами

  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
  • "С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе твои родители"
  • "С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучится в твои двери, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее".

Стихотворение ко дню ангела - поздравление на украинском языке до слез

"Нехай промінчик сонця у цей день,
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких тобі людей,
Для тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!
Вітаю з іменинами!".

Ранее стало известно, когда будет Пасха в 2024 году.

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