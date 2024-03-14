День ангела 15 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS или стихах
15 марта именины празднуют многие. День ангела - важный праздник, а поздравление с ним растрогает любое сердце.
Кого поздравить с днем ангела 15 марта, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, Holiday Zubrila, "Новини Львова".
У кого именины 15 марта
В этот день поздравляйте с днем ангела людей, получивших одно из таких имен: Александр, Трофим, Юлиан.
Кроме этого, поздравления с именинами будут ждать те, кого зовут так: Савватий, Агафон, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Савва, Василий (Василий), Иосиф (Осип), Илларион.
Душевные поздравления с именинами
- "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"
- "С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе твои родители"
- "С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучится в твои двери, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее".
Стихотворение ко дню ангела - поздравление на украинском языке до слез
"Нехай промінчик сонця у цей день,
Тебе розбудить ніжним поцілунком,
Нехай любов близьких тобі людей,
Для тебе буде кращим подарунком.
Хай доля усміхається тобі,
І успіх супроводжує у справах,
Хай будуть у житті лиш дні ясні,
А доля милосердна і ласкава!
Вітаю з іменинами!".
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