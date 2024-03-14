День ангела 15 марта: как красиво поздравить с именинами в SMS или стихах

15 марта именины празднуют многие. День ангела - важный праздник, а поздравление с ним растрогает любое сердце.

У кого именины 15 марта

В этот день поздравляйте с днем ангела людей, получивших одно из таких имен: Александр, Трофим, Юлиан.

Кроме этого, поздравления с именинами будут ждать те, кого зовут так: Савватий, Агафон, Федот, Арсен, Богдан, Денис, Савва, Василий (Василий), Иосиф (Осип), Илларион.

Душевные поздравления с именинами

"В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех"

"С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, которое подарили тебе твои родители"

"С днем ангела! Пусть твой хранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаю, чтобы ты всегда сумел разглядеть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь! А если печаль вдруг постучится в твои двери, пусть твой ангел научит тебя летать, и твои дни наполнятся восхищением, радостью и верой в лучшее".

Стихотворение ко дню ангела - поздравление на украинском языке до слез

"Нехай промінчик сонця у цей день,

Тебе розбудить ніжним поцілунком,

Нехай любов близьких тобі людей,

Для тебе буде кращим подарунком.

Хай доля усміхається тобі,

І успіх супроводжує у справах,

Хай будуть у житті лиш дні ясні,

А доля милосердна і ласкава!

Вітаю з іменинами!".