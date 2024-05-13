День ангела 14 травня: неймовірні привітання з іменинами для батька, коханого чи друга

Кого вітати з іменинами 14 травня (ілюстрація: freepik.com)

День ангела - особливе та незвичайне свято, привітання з яким здатне надихнути іменинника на добрі вчинки та нові успіхи. Саме тому бажати краще усього, що розчулить та принесе щастя.

Кого вітати з іменинами 14 травня, а також як зробити це небанально, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "100привітань".