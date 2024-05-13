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День ангела 14 травня: неймовірні привітання з іменинами для батька, коханого чи друга

Понеділок 13 травня 2024 22:07
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День ангела 14 травня: неймовірні привітання з іменинами для батька, коханого чи друга Кого вітати з іменинами 14 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - особливе та незвичайне свято, привітання з яким здатне надихнути іменинника на добрі вчинки та нові успіхи. Саме тому бажати краще усього, що розчулить та принесе щастя.

Кого вітати з іменинами 14 травня, а також як зробити це небанально, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Гумореска", "100привітань".

У кого день ангела

Не забудьте привітати людей з такими іменами:

  • Леонтій
  • Петро
  • Микита
  • Максим.

Привітання з іменинами для чоловіків - щемливий вірш

"З днем ангела вітаю,
Бажаю мужності і сил,
Великих звершень та достатку,
Щоб мрії легко ти здійснив!

Щоб справи всі були в порядку!
Кохання справжнього тобі,
Щоб кожен день життю радів!
Та дружби вірної, міцної,
Щоб долі не бажав другої!".

Як вітати з іменинами батька, друга чи коханого своїми словами

  • "Тату, вітаю з днем ангела! Бажаю тобі успішного просування по життєвому шляху, доброї долі та процвітання. Нехай твої вчинки будуть сміливими і благородними, а серце переповнює радість і щастя!"
  • "Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: чеснота, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю і пишатися тим ім’ям, що дарували тобі твої батьки. З днем ангела!"
  • "Дорогий, улюблений і незамінний чоловік, в цей день хочу тобі побажати залишатися таким яким, як я тебе полюбила - сміливим, відповідальним, красивим і успішним. Будь завжди собою. Нехай печалі обходять тебе стороною, а щастя ходить кожен день поруч".

Нагадаємо, днями стало відомо, які знаки Зодіаку вже скоро плакатимуть від щастя.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, коли у 2024 році поминальні дні та батьківські суботи.

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