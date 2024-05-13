ua en ru
Вт, 14 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела 14 мая: невероятные поздравления с именинами для отца, любимого или друга

Понедельник 13 мая 2024 22:07
UA EN RU
День ангела 14 мая: невероятные поздравления с именинами для отца, любимого или друга Кого поздравлять с именинами 14 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особый и необычный праздник, приветствие с которым способно вдохновить именинника на добрые поступки и новые успехи. Поэтому желать лучше всего то, что растрогает и принесет счастье.

Кого поздравлять с именинами 14 мая, а также, как сделать это небанально, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты" Гумореска", "100привітань".

У кого день ангела

Не забудьте поздравить людей со следующими именами:

  • Леонтий
  • Петр
  • Никита
  • Максим.

Поздравления с именинами для мужчин - щемящее стихотворение на украинском языке

"З днем ангела вітаю,
Бажаю мужності і сил,
Великих звершень та достатку,
Щоб мрії легко ти здійснив!

Щоб справи всі були в порядку!
Кохання справжнього тобі,
Щоб кожен день життю радів!
Та дружби вірної, міцної,
Щоб долі не бажав другої!".

Как поздравлять с именинами отца, друга или любимого своими словами

  • "Папа, поздравляю с днем ангела! Желаю тебе успешного продвижения по жизненному пути, доброй судьбы и процветания. Пусть твои поступки будут смелыми и благородными, а сердце переполняют радость и счастье!"
  • "Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое дарили тебе твои родители. С днем ангела!"
  • "Дорогой, любимый и незаменимый мужчина, в этот день хочу тебе пожелать оставаться таким каким, как я тебя полюбила - смелым, ответственным, красивым и успешным. Будь всегда собой. Пусть печали обходят тебя стороной, а счастье ходит каждый день рядом".

Напомним, на днях стало известно, какие знаки Зодиака скоро будут плакать от счастья.

Кроме того, недавно мы рассказывали, когда в 2024 году поминальные дни и родительские субботы.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Праздники
NEWS
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый
10 фактов о новом законе о мобилизации, о которых должен знать каждый