День ангела 14 мая: невероятные поздравления с именинами для отца, любимого или друга
День ангела - особый и необычный праздник, приветствие с которым способно вдохновить именинника на добрые поступки и новые успехи. Поэтому желать лучше всего то, что растрогает и принесет счастье.
Кого поздравлять с именинами 14 мая, а также, как сделать это небанально, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты" Гумореска", "100привітань".
У кого день ангела
Не забудьте поздравить людей со следующими именами:
- Леонтий
- Петр
- Никита
- Максим.
Поздравления с именинами для мужчин - щемящее стихотворение на украинском языке
"З днем ангела вітаю,
Бажаю мужності і сил,
Великих звершень та достатку,
Щоб мрії легко ти здійснив!
Щоб справи всі були в порядку!
Кохання справжнього тобі,
Щоб кожен день життю радів!
Та дружби вірної, міцної,
Щоб долі не бажав другої!".
Как поздравлять с именинами отца, друга или любимого своими словами
- "Папа, поздравляю с днем ангела! Желаю тебе успешного продвижения по жизненному пути, доброй судьбы и процветания. Пусть твои поступки будут смелыми и благородными, а сердце переполняют радость и счастье!"
- "Твой небесный опекун подарил тебе множество качеств: добродетель, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое дарили тебе твои родители. С днем ангела!"
- "Дорогой, любимый и незаменимый мужчина, в этот день хочу тебе пожелать оставаться таким каким, как я тебя полюбила - смелым, ответственным, красивым и успешным. Будь всегда собой. Пусть печали обходят тебя стороной, а счастье ходит каждый день рядом".
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