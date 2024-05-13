День ангела 14 мая: невероятные поздравления с именинами для отца, любимого или друга

Кого поздравлять с именинами 14 мая (иллюстрация: freepik.com)

День ангела - особый и необычный праздник, приветствие с которым способно вдохновить именинника на добрые поступки и новые успехи. Поэтому желать лучше всего то, что растрогает и принесет счастье.

Кого поздравлять с именинами 14 мая, а также, как сделать это небанально, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты" Гумореска", "100привітань".