День ангела 14 липня: найкращі побажання іменинникам
На іменини можна побажати не лише щастя. Є багато оригінальних і небанальних привітань, які зроблять цей день особливим.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 14 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Микола
- Іван
- Костянтин
- Петро
- Степан
- Федір.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела! Нехай мир і радість супроводжують тебе кожного дня, а ангел-охоронець веде по життю, даруючи захист і підтримку. Бажаю тобі натхнення, сили та віри у власні можливості.
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Зі святом іменин! Нехай твій ангел завжди піклується про тебе, оберігаючи від усіх негараздів. Бажаю тобі світлих та щасливих днів, повних любові і тепла.
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З Днем Ангела! Нехай цей день буде наповнений радістю, спокоєм і щасливими моментами. Бажаю тобі здійснення мрій, невичерпної енергії та гармонії в душі.
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Зі святом іменин! Нехай цей день принесе тобі багато теплих обіймів, щирих усмішок і приємних сюрпризів. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, миром і гармонією.
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З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і даруючи безмежну радість. Бажаю тобі здоров’я, щастя і любові в кожному моменті життя.
Красиві вірші на іменини
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Раніше ми публікували дні ангела у липні 2024: хто святкує іменини за новим і старим календарем.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, УПЦ Благовіст, "Ого", "Побажайко".