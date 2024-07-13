День ангела 14 июля: лучшие пожелания именинникам
На именины можно пожелать не только счастья. Есть много оригинальных и небанальных поздравлений, которые сделают этот день особенным.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 14 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
Кого поздравлять с именинами - список
- Николай
- Иван
- Константин
- Петр
- Степан
- Федор.
Поздравление с днем ангела прозой
С Днем Ангела! Пусть мир и радость сопровождают тебя каждый день, а ангел-хранитель ведет по жизни, даря защиту и поддержку. Желаю тебе вдохновения, силы и веры в свои возможности.
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С праздником именин! Пусть твой ангел всегда заботится о тебе, оберегая от всех бед. Желаю тебе светлых и счастливых дней, полных любви и тепла.
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С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен радостью, спокойствием и удачливыми моментами. Желаю тебе исполнения мечтаний, неисчерпаемой энергии и гармонии в душе.
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С праздником именин! Пусть этот день принесет тебе много теплых объятий, искренних ухмылок и приятных сюрпризов. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, миром и гармонией.
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С Днем Ангела! Пусть твой ангел всегда будет рядом, оберегая тебя от всех бед и даря безграничную радость. Желаю тебе здоровья, счастья и любви в любом моменте жизни.
Красивые стихи на именины
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, УПЦ Благовест, "Ого", "Побажайко".