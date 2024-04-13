День ангела 14 квітня: найкращі привітання з іменинами

День ангела - особливе та дуже душевне свято. І якщо ви хочете привітати з іменинами родича або друга, колегу або знайомого, обирайте побажання у віршах чи прозі.
У кого день ангела 14 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Пустунчик".
Цього дня привітайте зі святом людей з такими іменами:
"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.
Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".
До слова, раніше стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що заборонено їсти на Великий Піст.