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День ангела 14 квітня: найкращі привітання з іменинами

Кого вітати з іменинами 14 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - особливе та дуже душевне свято. І якщо ви хочете привітати з іменинами родича або друга, колегу або знайомого, обирайте побажання у віршах чи прозі.

У кого день ангела 14 квітня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Побажайко", "Пустунчик".

Хто святкує іменини 14 квітня

Цього дня привітайте зі святом людей з такими іменами:

  • Олександр
  • Антон
  • Валентин
  • Іван
  • Лазар
  • Мартин (Мартін)
  • Хома
  • Ельвіра
  • Макар.

Прикольні привітання з днем ангела в SMS

  • "Вітаю з Днем Ангела! Бажаю здоров’я, оптимізму та віри в майбутнє. Нехай у тебе все вдається, бережи себе"
  • "Нехай цей день буде як сонце на небі - теплим і яскравим. Бажаю тобі найкращого в житті - здоров'я, щастя, любові та незабутніх митей радості. Нехай твій шлях буде освітлений зіркою щастя, а життя приносить найкращі подарунки. Нехай твої мрії здійснюються і кожен новий день приносить радість та надію"
  • "Вітаю з Днем Ангела. Нехай радують і великі, і маленькі дрібнички кожного дня! Бажаю тобі всього найкращого, хай Господь тебе оберігає, та скоріше приносить мирного неба!".

Вірші на іменини

"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.

Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.

Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".

До слова, раніше стало відомо, як змінився церковний календар свят і коли Великдень.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що заборонено їсти на Великий Піст.

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