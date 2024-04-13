День ангела 14 квітня: найкращі привітання з іменинами

Хто святкує іменини 14 квітня

Цього дня привітайте зі святом людей з такими іменами:

Олександр

Антон

Валентин

Іван

Лазар

Мартин (Мартін)

Хома

Ельвіра

Макар.

Прикольні привітання з днем ангела в SMS

"Вітаю з Днем Ангела! Бажаю здоров’я, оптимізму та віри в майбутнє. Нехай у тебе все вдається, бережи себе"

"Нехай цей день буде як сонце на небі - теплим і яскравим. Бажаю тобі найкращого в житті - здоров'я, щастя, любові та незабутніх митей радості. Нехай твій шлях буде освітлений зіркою щастя, а життя приносить найкращі подарунки. Нехай твої мрії здійснюються і кожен новий день приносить радість та надію"

"Вітаю з Днем Ангела. Нехай радують і великі, і маленькі дрібнички кожного дня! Бажаю тобі всього найкращого, хай Господь тебе оберігає, та скоріше приносить мирного неба!".

Вірші на іменини

"Я бажаю Тобі щастя стільки,

Скільки зірочок на небі сяє!

І нехай життя Твоє завжди

Янголи і Бог охороняють.



Я бажаю, щоби кожен день

Був таким чарівним, наче казка.

І нехай насамперед у ній

Запанує світло й Божа ласка.



Я бажаю, щоб в Твоїй душі

Радісно метелики кружляли!

Від усього серця я Тебе

З іменинами поздоровляю!".