День ангела 14 апреля: лучшие поздравления с именинами

День ангела - особенный и очень душевный праздник. И если вы хотите поздравить с именинами родственника или друга, коллегу или знакомого, выбирайте пожелания в стихах или прозе.
У кого день ангела 14 апреля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Побажайко", "Пустунчик".
В этот день поздравьте с праздником людей со следующими именами:
"Я бажаю Тобі щастя стільки,
Скільки зірочок на небі сяє!
І нехай життя Твоє завжди
Янголи і Бог охороняють.
Я бажаю, щоби кожен день
Був таким чарівним, наче казка.
І нехай насамперед у ній
Запанує світло й Божа ласка.
Я бажаю, щоб в Твоїй душі
Радісно метелики кружляли!
Від усього серця я Тебе
З іменинами поздоровляю!".
К слову, ранее стало известно, как изменился церковный календарь праздников и когда Пасха.
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