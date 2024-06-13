День ангела 14 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

На день ангела людина має отримувати тільки щирі та теплі побажання, які зігріють її серце та принесуть радість у цей особливий день.

Кого вітати з іменинами - список

Григорій

Михайло

Федір

Теодор

Семен.

Привітання з днем ангела прозою

"Вітаю з днем ангела! Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає"

"Від щирого серця вітаю тебе з днем ​​ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде усипана вдачею та везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною"

"Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе".

Красиві вірші з іменинами

"Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".