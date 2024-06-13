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День ангела 14 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини

Четвер 13 червня 2024 22:01
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День ангела 14 червня: теплі та чуттєві побажання на іменини Кого привітати із днем ​​ангела у п'ятницу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На день ангела людина має отримувати тільки щирі та теплі побажання, які зігріють її серце та принесуть радість у цей особливий день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає хто святкує іменини 14 червня.

Кого вітати з іменинами - список

  • Григорій
  • Михайло
  • Федір
  • Теодор
  • Семен.

Привітання з днем ангела прозою

  • "Вітаю з днем ангела! Сьогодні я хочу побажати тобі, щоб усе твоє життя було наповнене тільки найкращими моментами. Нехай удача завжди буде під рукою, достойні люди будуть поруч, а Янгол-охоронець завжди тебе захищає"
  • "Від щирого серця вітаю тебе з днем ​​ангела. Нехай твій ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай твій шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде усипана вдачею та везінням, бажаю бути по-справжньому щасливою людиною"

  • "Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-хранитель оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав в будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і переховував під своїм крилом! З Днем ангела тебе".

Красиві вірші з іменинами

"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!

***

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Раніше ми писали про те, коли яблучний, медовий та горіховий Спас в Україні.

Читайте також, коли буде Троїцька батьківська субота, а також що треба зробити в цей день і що категорично заборонено.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Ого", "Привітання".

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