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День ангела 14 июня: теплые и чувственные пожелания на именины

Четверг 13 июня 2024 22:01
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День ангела 14 июня: теплые и чувственные пожелания на именины Кого поздравить с днем ​​ангела в пятницу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

На день ангела человек должен получать только искренние и теплые пожелания, которые согреют его сердце и доставят радость в этот особый день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 14 июня.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Григорий
  • Михаил
  • Федор
  • Теодор
  • Семен.

Поздравление с днем ангела прозой

  • "Подравляю с днем ангела! Сегодня я хочу пожелать тебе, чтобы вся твоя жизнь была наполнена только лучшими моментами. Пусть удача всегда будет под рукой, достойные люди будут рядом, а Ангел-хранитель всегда тебя защищает"
  • "От всего сердца поздравляю тебя с днем ​​ангела. Пусть твой ангел-хранитель никогда тебя не покидает, пусть твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением, желаю быть по-настоящему счастливым человеком"

  • "Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и прятал под своим крылом! С Днем ангела тебя".

Красивые стихи с именинами

"Нині в гарної людини -
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!"

***

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Раньше мы писали о том, когда яблочный, медовый и ореховый Спас в Украине.

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Ого", "Привітання".

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