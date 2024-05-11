День ангела 13 травня: веселі та душевні привітання для іменинників
У кого іменини 13 травня (ілюстрація: freepik.com)
Іменини часто плутають з днем народження, але це різні свята. Втім, день ангела теж дуже важлива подія, а тому з нею варто вітати.
У кого іменини випали на 13 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТвійСвіт", "bpro1.top".
Кого привітати з днем ангела 13 травня
Іменинники цієї неділі:
- Антон
- Герман
- Денис
- Іван
- Петро
- Семен
- Теодор
- Федір
- Пилип
- Ян.
Веселе привітання з іменинами у віршах
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".
Короткі вітання з днем ангела
- "Нехай твій ангел-охоронець буде вірним провідником у житті, відводить від тебе негаразди та наповнює життя радістю і умиротворенням"
- "Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей світлий день принесе у твоє життя нові відкриття, радісні зустрічі та неймовірні можливості"
- "У цей особливий День Ангела нехай ангельська мудрість спрямовує тебе, ніби яскраву зірку на небесах, і нехай твій шлях буде освітлений світлом любові та благословення"
- "Радості і світла, любові і тепла бажаю тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з чистим серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти життя! І хай твій ангел охоронець ніколи не відступає від тебе. Зі святом!"
- "Вітаю з Днем Ангела. Нехай Ваш ангел супроводжує Вас завжди, оберігає від усього злого і заохочує на добрі справи".
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