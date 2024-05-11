День ангела 13 травня: веселі та душевні привітання для іменинників

Іменини часто плутають з днем народження, але це різні свята. Втім, день ангела теж дуже важлива подія, а тому з нею варто вітати.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТвійСвіт", "bpro1.top".

У кого іменини випали на 13 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"В день святковий гріють душу, Теплі побажання, Настрій свята в серці творять, Щирі привітання! В іменини ми бажаєм, І щодня й щомиті, Хай тобі допомагає, Ангел твій Хранитель!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.

Окрім цього, раніше стало відомо, що у трьох знаків Зодіаку літо почнеться з величезного щастя.