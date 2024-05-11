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День ангела 13 мая: веселые и душевные поздравления для именинников

Суббота 11 мая 2024 22:01
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День ангела 13 мая: веселые и душевные поздравления для именинников У кого именины 13 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Именины часто путают с днем рождения, но это разные праздники. Впрочем, день ангела тоже очень важное событие, а потому с ним стоит поздравлять.

У кого именины выпали на 13 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій Світ", "bpro1.top".

Кого поздравить с днем ангела 13 мая

Именинники в это воскресенье:

  • Антон
  • Герман
  • Денис
  • Иван
  • Петр
  • Семен
  • Теодор
  • Федор
  • Филипп
  • Ян.

Веселое поздравление с именинами в стихах на украинском языке

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".

Короткие поздравления с днем ангела

  • "Пусть твой ангел-хранитель будет верным проводником в жизни, отводит от тебя невзгоды и наполняет жизнь радостью и умиротворением"
  • "Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот светлый день принесет в твою жизнь новые открытия, радостные встречи и невероятные возможности"
  • "В этот особый День Ангела пусть ангельская мудрость устремляет тебя, будто яркую звезду на небесах, и пусть твой путь будет освещен светом любви и благословения"
  • "Радости и света, любви и тепла желаю тебе в день твоих именин! Иди по жизни с чистым сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты жизни! И пусть твой ангел никогда не отступает от тебя. С праздником!"
  • "Поздравляю с Днем Ангела. Пусть Ваш ангел сопровождает Вас всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать.

Кроме того, ранее стало известно, что у трех знаков Зодиака лето начнется с огромного счастья.

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