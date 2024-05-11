День ангела 13 мая: веселые и душевные поздравления для именинников

Именины часто путают с днем рождения, но это разные праздники. Впрочем, день ангела тоже очень важное событие, а потому с ним стоит поздравлять.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій Світ", "bpro1.top".

У кого именины выпали на 13 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"В день святковий гріють душу, Теплі побажання, Настрій свята в серці творять, Щирі привітання! В іменини ми бажаєм, І щодня й щомиті, Хай тобі допомагає, Ангел твій Хранитель!".

Именинники в это воскресенье:

Напомним, недавно мы уже рассказывали, когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать.

Кроме того, ранее стало известно, что у трех знаков Зодиака лето начнется с огромного счастья.