День ангела 13 мая: веселые и душевные поздравления для именинников
У кого именины 13 мая (иллюстрация: freepik.com)
Именины часто путают с днем рождения, но это разные праздники. Впрочем, день ангела тоже очень важное событие, а потому с ним стоит поздравлять.
У кого именины выпали на 13 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій Світ", "bpro1.top".
Кого поздравить с днем ангела 13 мая
Именинники в это воскресенье:
- Антон
- Герман
- Денис
- Иван
- Петр
- Семен
- Теодор
- Федор
- Филипп
- Ян.
Веселое поздравление с именинами в стихах на украинском языке
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел твій Хранитель!".
Короткие поздравления с днем ангела
- "Пусть твой ангел-хранитель будет верным проводником в жизни, отводит от тебя невзгоды и наполняет жизнь радостью и умиротворением"
- "Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот светлый день принесет в твою жизнь новые открытия, радостные встречи и невероятные возможности"
- "В этот особый День Ангела пусть ангельская мудрость устремляет тебя, будто яркую звезду на небесах, и пусть твой путь будет освещен светом любви и благословения"
- "Радости и света, любви и тепла желаю тебе в день твоих именин! Иди по жизни с чистым сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты жизни! И пусть твой ангел никогда не отступает от тебя. С праздником!"
- "Поздравляю с Днем Ангела. Пусть Ваш ангел сопровождает Вас всегда, оберегает от всего злого и поощряет на добрые дела".
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