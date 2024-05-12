День ангела 13 травня: як красиво вітати з іменинами віршами чи в SMS

Привітання з днем ангела можуть бути різними, іноді можна побажати усього найкращого своїми словами, але якщо хочеться зробити це оригінально - обирайте варіанти у віршах.
Кого слід вітати з іменинами 13 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "chas.news", "Побажайко".
Цього дня на привітання чекатимуть:
"Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає
Кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що мрії чотирьох знаків Зодіаку ось-ось стануть реальністю.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.