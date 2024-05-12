День ангела 13 мая: как красиво поздравлять с именинными стихами или в SMS

Поздравления с днем ангела могут быть разными, иногда можно пожелать всего наилучшего своими словами, но если хочется сделать это оригинально - выбирайте варианты в стихах.
Кого следует поздравлять с именинами 13 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "chas.news", "Побажайко".
В этот день поздравлений будут ждать:
"Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає
Кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что мечты четырех знаков Зодиака вот-вот станут реальностью.
Кроме того, недавно стало известно, когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать.