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День ангела 13 травня: як красиво вітати з іменинами віршами чи в SMS

Неділя 12 травня 2024 22:01
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День ангела 13 травня: як красиво вітати з іменинами віршами чи в SMS Кого вітати з іменинами 13 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела можуть бути різними, іноді можна побажати усього найкращого своїми словами, але якщо хочеться зробити це оригінально - обирайте варіанти у віршах.

Кого слід вітати з іменинами 13 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "chas.news", "Побажайко".

Іменини 13 травня

Цього дня на привітання чекатимуть:

  • Макар
  • Єгор
  • Іван
  • Аріна
  • Ян
  • Василь
  • Ірина
  • Тарас
  • Юхим
  • Сергій
  • Георгій.

Красивий вірш на день ангела

"Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, усе для тебе!

Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,
Любить і застерігає
Кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!".

Цікаві привітання з іменинами

  • "У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя буде як мудра настанова, а кожен випробування - можливість зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху"
  • "Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день - це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!"
  • "Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що мрії чотирьох знаків Зодіаку ось-ось стануть реальністю.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.

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