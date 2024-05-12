День ангела 13 травня: як красиво вітати з іменинами віршами чи в SMS

Привітання з днем ангела можуть бути різними, іноді можна побажати усього найкращого своїми словами, але якщо хочеться зробити це оригінально - обирайте варіанти у віршах.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "chas.news", "Побажайко".

Іменини 13 травня

Цього дня на привітання чекатимуть:

Макар

Єгор

Іван

Аріна

Ян

Василь

Ірина

Тарас

Юхим

Сергій

Георгій.

Красивий вірш на день ангела

"Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все тобі, усе для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає

Кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!".

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