День ангела 13 травня: як красиво вітати з іменинами віршами чи в SMS
Привітання з днем ангела можуть бути різними, іноді можна побажати усього найкращого своїми словами, але якщо хочеться зробити це оригінально - обирайте варіанти у віршах.
Кого слід вітати з іменинами 13 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "chas.news", "Побажайко".
Іменини 13 травня
Цього дня на привітання чекатимуть:
- Макар
- Єгор
- Іван
- Аріна
- Ян
- Василь
- Ірина
- Тарас
- Юхим
- Сергій
- Георгій.
Красивий вірш на день ангела
"Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає
Кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!".
Цікаві привітання з іменинами
- "У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя буде як мудра настанова, а кожен випробування - можливість зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху"
- "Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день - це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!"
- "Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що мрії чотирьох знаків Зодіаку ось-ось стануть реальністю.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.