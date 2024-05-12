День ангела 13 мая: как красиво поздравлять с именинными стихами или в SMS
Поздравления с днем ангела могут быть разными, иногда можно пожелать всего наилучшего своими словами, но если хочется сделать это оригинально - выбирайте варианты в стихах.
Кого следует поздравлять с именинами 13 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "chas.news", "Побажайко".
Именины 13 мая
В этот день поздравлений будут ждать:
- Макар
- Егор
- Иван
- Арина
- Ян
- Василий
- Ирина
- Тарас
- Ефим
- Сергей
- Георгий.
Красивый стих на день ангела на украинском языке
"Свят у світі є багато.
Лиш у тебе нині свято
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх -
Все тобі, усе для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає
Кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!".
Интересные поздравления с именинами
- "В этот особый день, когда ангелы летают вокруг, желаю тебе здоровья, счастья и неисчерпаемой энергии. Пусть каждый момент жизни будет как мудрая установка, а каждый испытание - возможность возрасти. Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет к свету и успеху"
- Пусть этот день будет для тебя временем новых начал и мудрых решений. Пусть ангел-хранитель всегда вдохновляет тебя на великие дела и открывает новые горизонты. Помни, каждый день - это новая возможность для осуществления мечтаний. Желаю мудрости и покоя в сердце! "
- "Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью".
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