День ангела 13 мая: как красиво поздравлять с именинными стихами или в SMS

Поздравления с днем ангела могут быть разными, иногда можно пожелать всего наилучшего своими словами, но если хочется сделать это оригинально - выбирайте варианты в стихах.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "chas.news", "Побажайко".

Кого следует поздравлять с именинами 13 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Именины 13 мая

В этот день поздравлений будут ждать:

Макар

Егор

Иван

Арина

Ян

Василий

Ирина

Тарас

Ефим

Сергей

Георгий.

Красивый стих на день ангела на украинском языке

"Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх -

Все тобі, усе для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає

Кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!".

Интересные поздравления с именинами