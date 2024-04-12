День ангела 13 квітня: вірші на іменини з найкращими побажаннями

У кого іменини 13 квітня

День ангела відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа.

Окрім цього, на привітання з іменинами чекатимуть: Влас, Артем, Інокентій, Яків.

Привітання з днем ангела в SMS

"Бажаю затишку, здоров’я і щастя. Бажаю достатку, добра і любові. З Днем Ангела. Нехай збуваються заповітні бажання і мрії!"

"Мої побажання - це здоров’я, любов і процвітання, тому що більше нічого не потрібно для того, щоб жити повноцінним життям і відчувати задоволення. З іменинами!"

"З Днем Ангела! Хай щастя постане перед вами в цей прекрасний день, і підготує вас до того, що ви будете його відчувати кожен день. Чудового свята!".

Вірші на іменини до сліз

"Твій день ангела настав

- тож прийми мої вітання

Побажати хочу - мрій!

Хай здійсняться всі бажання!

Незабутніх вражень віз,

Миру, злагоди й натхнення,

Сонце гріє хай твій дім

Щастя, світла і кохання!"

***

"В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів - щирих привітань,

Від зірок - здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!"

***

"Бажаю гарних світлих днів

та ночей зоряних й казкових,

Щоб збулось все із твоїх мрій,

Здоров'я, миру, літ чудових!

Хай усе погане відійде,

Хай доля квітне і вирує,

Життя хай щастя лиш несе,

Душа ніколи не сумує!".