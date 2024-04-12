День ангела 13 квітня: вірші на іменини з найкращими побажаннями

Не забувайте вітати з іменинами друзів та близьких. Побажати можна чого завгодно, головне - від щирого серця.
У кого день ангела 13 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Всі привітання", "Радіо Максимум".
День ангела відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа.
Окрім цього, на привітання з іменинами чекатимуть: Влас, Артем, Інокентій, Яків.
"Твій день ангела настав
- тож прийми мої вітання
Побажати хочу - мрій!
Хай здійсняться всі бажання!
Незабутніх вражень віз,
Миру, злагоди й натхнення,
Сонце гріє хай твій дім
Щастя, світла і кохання!"
***
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів - щирих привітань,
Від зірок - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!"
***
"Бажаю гарних світлих днів
та ночей зоряних й казкових,
Щоб збулось все із твоїх мрій,
Здоров'я, миру, літ чудових!
Хай усе погане відійде,
Хай доля квітне і вирує,
Життя хай щастя лиш несе,
Душа ніколи не сумує!".
Нагадаємо, нещодавно ми називали три сильні молитви про прощення гріхів.
Окрім цього, днями стало відомо, що заборонено їсти на Великий Піст.