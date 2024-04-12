День ангела 13 апреля: стихи на именины с наилучшими пожеланиями

У кого именины 13 апреля

День ангела отмечают владельцы таких имен: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

Кроме этого, поздравления с именинами будут ждать: Влас, Артем, Иннокентий, Яков.

Приветствие с днем ангела в SMS

"Желаю уюта, здоровья и счастья. Желаю довольства, добра и любви. С Днем Ангела. Пусть сбываются заветные желания и мечты!"

"Мои пожелания - это здоровье, любовь и процветание, потому что больше ничего не нужно для того, чтобы жить полноценной жизнью и испытывать удовольствие. С именинами!"

"С Днем Ангела! Пусть счастье предстанет перед вами в этот прекрасный день, и подготовит вас к тому, что вы будете его испытывать каждый день. Чудесного праздника!".

Стихи на именины до слез на украинском языке

"Твій день ангела настав

- тож прийми мої вітання

Побажати хочу - мрій!

Хай здійсняться всі бажання!

Незабутніх вражень віз,

Миру, злагоди й натхнення,

Сонце гріє хай твій дім

Щастя, світла і кохання!"

***

"В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів - щирих привітань,

Від зірок - здійснення бажань!

Від сонця - світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!"

***

"Бажаю гарних світлих днів

та ночей зоряних й казкових,

Щоб збулось все із твоїх мрій,

Здоров'я, миру, літ чудових!

Хай усе погане відійде,

Хай доля квітне і вирує,

Життя хай щастя лиш несе,

Душа ніколи не сумує!".