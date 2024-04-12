День ангела 13 апреля: стихи на именины с наилучшими пожеланиями

Не забывайте поздравлять с именинами друзей и близких. Пожелать можно чего угодно, главное - от всего сердца.
У кого день ангела 13 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Всі привітання", "Радіо Максимум".
День ангела отмечают владельцы таких имен: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.
Кроме этого, поздравления с именинами будут ждать: Влас, Артем, Иннокентий, Яков.
"Твій день ангела настав
- тож прийми мої вітання
Побажати хочу - мрій!
Хай здійсняться всі бажання!
Незабутніх вражень віз,
Миру, злагоди й натхнення,
Сонце гріє хай твій дім
Щастя, світла і кохання!"
***
"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів - щирих привітань,
Від зірок - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!"
***
"Бажаю гарних світлих днів
та ночей зоряних й казкових,
Щоб збулось все із твоїх мрій,
Здоров'я, миру, літ чудових!
Хай усе погане відійде,
Хай доля квітне і вирує,
Життя хай щастя лиш несе,
Душа ніколи не сумує!".
Напомним, недавно мы называли три сильных молитвы о прощении грехов.
Кроме того, на днях стало известно, что запрещено есть на Великий Пост.