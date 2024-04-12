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День ангела 13 квітня: вірші на іменини з найкращими побажаннями

П'ятниця 12 квітня 2024 22:01
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День ангела 13 квітня: вірші на іменини з найкращими побажаннями Хто святкує іменини 13 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не забувайте вітати з іменинами друзів та близьких. Побажати можна чого завгодно, головне - від щирого серця.

У кого день ангела 13 квітня, а також як красиво привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Всі привітання", "Радіо Максимум".

У кого іменини 13 квітня

День ангела відзначають власники таких імен: Георгій, Дмитро, Єгор, Марта, Марфа.

Окрім цього, на привітання з іменинами чекатимуть: Влас, Артем, Інокентій, Яків.

Привітання з днем ангела в SMS

  • "Бажаю затишку, здоров’я і щастя. Бажаю достатку, добра і любові. З Днем Ангела. Нехай збуваються заповітні бажання і мрії!"
  • "Мої побажання - це здоров’я, любов і процвітання, тому що більше нічого не потрібно для того, щоб жити повноцінним життям і відчувати задоволення. З іменинами!"
  • "З Днем Ангела! Хай щастя постане перед вами в цей прекрасний день, і підготує вас до того, що ви будете його відчувати кожен день. Чудового свята!".

Вірші на іменини до сліз

"Твій день ангела настав
- тож прийми мої вітання
Побажати хочу - мрій!
Хай здійсняться всі бажання!
Незабутніх вражень віз,
Миру, злагоди й натхнення,
Сонце гріє хай твій дім
Щастя, світла і кохання!"

***

"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів - щирих привітань,
Від зірок - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!"

***

"Бажаю гарних світлих днів
та ночей зоряних й казкових,
Щоб збулось все із твоїх мрій,
Здоров'я, миру, літ чудових!

Хай усе погане відійде,
Хай доля квітне і вирує,
Життя хай щастя лиш несе,
Душа ніколи не сумує!".

Нагадаємо, нещодавно ми називали три сильні молитви про прощення гріхів.

Окрім цього, днями стало відомо, що заборонено їсти на Великий Піст.

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