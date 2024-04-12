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День ангела 13 апреля: стихи на именины с наилучшими пожеланиями

Пятница 12 апреля 2024 22:01
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День ангела 13 апреля: стихи на именины с наилучшими пожеланиями Кто празднует именины 13 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Не забывайте поздравлять с именинами друзей и близких. Пожелать можно чего угодно, главное - от всего сердца.

У кого день ангела 13 апреля, а также как красиво поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Всі привітання", "Радіо Максимум".

У кого именины 13 апреля

День ангела отмечают владельцы таких имен: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

Кроме этого, поздравления с именинами будут ждать: Влас, Артем, Иннокентий, Яков.

Приветствие с днем ангела в SMS

  • "Желаю уюта, здоровья и счастья. Желаю довольства, добра и любви. С Днем Ангела. Пусть сбываются заветные желания и мечты!"
  • "Мои пожелания - это здоровье, любовь и процветание, потому что больше ничего не нужно для того, чтобы жить полноценной жизнью и испытывать удовольствие. С именинами!"
  • "С Днем Ангела! Пусть счастье предстанет перед вами в этот прекрасный день, и подготовит вас к тому, что вы будете его испытывать каждый день. Чудесного праздника!".

Стихи на именины до слез на украинском языке

"Твій день ангела настав
- тож прийми мої вітання
Побажати хочу - мрій!
Хай здійсняться всі бажання!
Незабутніх вражень віз,
Миру, злагоди й натхнення,
Сонце гріє хай твій дім
Щастя, світла і кохання!"

***

"В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень!
Від друзів - щирих привітань,
Від зірок - здійснення бажань!
Від сонця - світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!"

***

"Бажаю гарних світлих днів
та ночей зоряних й казкових,
Щоб збулось все із твоїх мрій,
Здоров'я, миру, літ чудових!

Хай усе погане відійде,
Хай доля квітне і вирує,
Життя хай щастя лиш несе,
Душа ніколи не сумує!".

Напомним, недавно мы называли три сильных молитвы о прощении грехов.

Кроме того, на днях стало известно, что запрещено есть на Великий Пост.

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