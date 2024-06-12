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День ангела 13 червня. Привітання з іменинами, які розчулять кожного

Кого вітати з іменинами у четвер (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На день ангела ви можете побажати людині, яка святкує іменини, багато щастя. Але це можна зробити красиво - у віршах або ж у прикольних СМС.

У кого іменини 13 червня та як правильно вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

День ангела святкують:

  • Іван
  • Данило
  • Пелагея
  • Олександр
  • Дмитро
  • Ян
  • Сава
  • Акіліна
  • Яків
  • Ганна
  • Антоніна
  • Андрій
  • Олександра.

Як вітати з іменинами - щемливий вірш

"Сьогодні в тебе іменини!
Бажаю тобі добра, миру,
Щоб і в хаті, і в родині,
Було побільше позитиву.

Щоб кожен твій день
Тепло й радість дарував,
Нові цілі й перспективи
Перед тобою відкривав".

Прикольні СМС на день ангела

  • "З днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи тебе від бід і даруючи щастя. Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного спокою, щирої любові, вірних друзів та успіхів у всіх твоїх починаннях"
  • "Вітаю тебе з твоїм особливим святом - Днем Ангела! Хай кожен день приносить тобі нові можливості та досягнення, а життя буде наповнене любов’ю, гармонією та благополуччям".
  • "З іменинами! Зичу тобі здоров’я, радості і багато щасливих моментів. Нехай віра, надія та любов завжди супроводжують тебе на твоєму шляху!".

До слова, раніше стало відомо, коли Мусульманський Новий рік.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, чому не можна дарувати бритву.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Нові вітання", "Поздравок".

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