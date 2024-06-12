День ангела 13 червня. Привітання з іменинами, які розчулять кожного

На день ангела ви можете побажати людині, яка святкує іменини, багато щастя. Але це можна зробити красиво - у віршах або ж у прикольних СМС.
У кого іменини 13 червня та як правильно вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
"Сьогодні в тебе іменини!
Бажаю тобі добра, миру,
Щоб і в хаті, і в родині,
Було побільше позитиву.
Щоб кожен твій день
Тепло й радість дарував,
Нові цілі й перспективи
Перед тобою відкривав".
До слова, раніше стало відомо, коли Мусульманський Новий рік.
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, чому не можна дарувати бритву.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Нові вітання", "Поздравок".