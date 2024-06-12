День ангела 13 червня. Привітання з іменинами, які розчулять кожного

До слова, раніше стало відомо, коли Мусульманський Новий рік.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, чому не можна дарувати бритву.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Нові вітання", "Поздравок".