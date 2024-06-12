День ангела 13 июня. Поздравления с именинами, которые впечатлят каждого

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Как поздравлять с именинами - трогательный стих на украинском языке

"Сьогодні в тебе іменини!

Бажаю тобі добра, миру,

Щоб і в хаті, і в родині,

Було побільше позитиву.



Щоб кожен твій день

Тепло й радість дарував,

Нові цілі й перспективи

Перед тобою відкривав".

Прикольные SMS на день ангела