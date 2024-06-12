День ангела 13 июня. Поздравления с именинами, которые впечатлят каждого

На день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему именины, много счастья. Но это можно сделать красиво - в стихах или же в прикольных СМС.
У кого именины 13 июня и как правильно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
"Сьогодні в тебе іменини!
Бажаю тобі добра, миру,
Щоб і в хаті, і в родині,
Було побільше позитиву.
Щоб кожен твій день
Тепло й радість дарував,
Нові цілі й перспективи
Перед тобою відкривав".
К слову, ранее стало известно, когда Мусульманский Новый год.
Кроме того, недавно мы рассказывали, почему нельзя дарить бритву.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Нові вітання", "Поздравок".