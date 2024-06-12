День ангела 13 червня. Привітання з іменинами, які розчулять кожного

На день ангела ви можете побажати людині, яка святкує іменини, багато щастя. Але це можна зробити красиво - у віршах або ж у прикольних СМС.

У кого іменини 13 червня та як правильно вітати з днем ангела, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Сьогодні в тебе іменини! Бажаю тобі добра, миру, Щоб і в хаті, і в родині, Було побільше позитиву. Щоб кожен твій день Тепло й радість дарував, Нові цілі й перспективи Перед тобою відкривав".

До слова, раніше стало відомо, коли Мусульманський Новий рік.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, чому не можна дарувати бритву.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Нові вітання", "Поздравок".