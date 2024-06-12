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День ангела 13 июня. Поздравления с именинами, которые впечатлят каждого

Среда 12 июня 2024 22:03
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День ангела 13 июня. Поздравления с именинами, которые впечатлят каждого Кого поздравлять с именинами в четверг (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

На день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему именины, много счастья. Но это можно сделать красиво - в стихах или же в прикольных СМС.

У кого именины 13 июня и как правильно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

День ангела празднуют:

  • Иван
  • Даниил
  • Пелагея
  • Александр
  • Дмитрий
  • Ян
  • Савва
  • Окилина
  • Иаков
  • Анна
  • Антонина
  • Андрей
  • Александра.

Как поздравлять с именинами - трогательный стих на украинском языке

"Сьогодні в тебе іменини!
Бажаю тобі добра, миру,
Щоб і в хаті, і в родині,
Було побільше позитиву.

Щоб кожен твій день
Тепло й радість дарував,
Нові цілі й перспективи
Перед тобою відкривав".

Прикольные SMS на день ангела

  • "С днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от бед и даря счастье. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви, верных друзей и успехов во всех твоих начинаниях"
  • "Поздравляю тебя с твоим особым праздником - Днем Ангела! Пусть каждый день приносит тебе новые возможности и достижения, а жизнь будет наполнена любовью, гармонией и благополучием ".
  • "С именинами! Желаю тебе здоровья, радости и много счастливых моментов. Пусть вера, надежда и любовь всегда сопровождают тебя на твоем пути!".

К слову, ранее стало известно, когда Мусульманский Новый год.

Кроме того, недавно мы рассказывали, почему нельзя дарить бритву.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Нові вітання", "Поздравок".

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