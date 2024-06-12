День ангела 13 июня. Поздравления с именинами, которые впечатлят каждого
Кого поздравлять с именинами в четверг (иллюстрация: freepik.com)
На день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему именины, много счастья. Но это можно сделать красиво - в стихах или же в прикольных СМС.
У кого именины 13 июня и как правильно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
День ангела празднуют:
- Иван
- Даниил
- Пелагея
- Александр
- Дмитрий
- Ян
- Савва
- Окилина
- Иаков
- Анна
- Антонина
- Андрей
- Александра.
Как поздравлять с именинами - трогательный стих на украинском языке
"Сьогодні в тебе іменини!
Бажаю тобі добра, миру,
Щоб і в хаті, і в родині,
Було побільше позитиву.
Щоб кожен твій день
Тепло й радість дарував,
Нові цілі й перспективи
Перед тобою відкривав".
Прикольные SMS на день ангела
- "С днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от бед и даря счастье. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви, верных друзей и успехов во всех твоих начинаниях"
- "Поздравляю тебя с твоим особым праздником - Днем Ангела! Пусть каждый день приносит тебе новые возможности и достижения, а жизнь будет наполнена любовью, гармонией и благополучием ".
- "С именинами! Желаю тебе здоровья, радости и много счастливых моментов. Пусть вера, надежда и любовь всегда сопровождают тебя на твоем пути!".
К слову, ранее стало известно, когда Мусульманский Новый год.
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Нові вітання", "Поздравок".