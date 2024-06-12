День ангела 13 июня. Поздравления с именинами, которые впечатлят каждого

Кого поздравлять с именинами в четверг (иллюстрация: freepik.com)

На день ангела вы можете пожелать человеку, празднующему именины, много счастья. Но это можно сделать красиво - в стихах или же в прикольных СМС.

У кого именины 13 июня и как правильно поздравлять с днем ангела, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

День ангела празднуют: Иван

Даниил

Пелагея

Александр

Дмитрий

Ян

Савва

Окилина

Иаков

Анна

Антонина

Андрей

Александра. Как поздравлять с именинами - трогательный стих на украинском языке "Сьогодні в тебе іменини!

Бажаю тобі добра, миру,

Щоб і в хаті, і в родині,

Було побільше позитиву.



Щоб кожен твій день

Тепло й радість дарував,

Нові цілі й перспективи

Перед тобою відкривав". Прикольные SMS на день ангела "С днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегая тебя от бед и даря счастье. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия, искренней любви, верных друзей и успехов во всех твоих начинаниях"

"Поздравляю тебя с твоим особым праздником - Днем Ангела! Пусть каждый день приносит тебе новые возможности и достижения, а жизнь будет наполнена любовью, гармонией и благополучием ".

"С именинами! Желаю тебе здоровья, радости и много счастливых моментов. Пусть вера, надежда и любовь всегда сопровождают тебя на твоем пути!".