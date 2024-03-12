День ангела 13 березня: найтепліші привітання з іменинами для друзів та родичів
День ангела - не дуже розповсюджене свято, а тому ви точно приємно здивуєте близьку людину або колегу, якщо привітаєте її з іменинами. Не шкодуйте теплих слів та щирих побажань.
Кого вітати з іменинами 13 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Гумореска", "Твій світ".
У кого іменини 13 березня
Цього дня привітайте людей з цього списка: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.
Окрім цього, іменини святкують: Купріян, Марина, Христина, Кіра, Арсен, Роман, Василь
Душевні привітання з днем ангела
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"Вітаю тебе з днем ангела. Нехай у цей день твоє буде оповите теплом і ніжністю. Бажаю, щоб кожна твоя мрія незабаром стала реальністю, а в душі постійно знаходилося місце для нових, солодких мрій. Нехай поруч будуть тільки найкращі люди, готові завжди тебе підтримати, зрозуміти і прийти на допомогу"
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"Є в році одне прекрасне свято, його сяйво воістину святе, а значення велике - це День Ангела. Я тебе вітаю, бажаю найміцнішого здоров'я, і щоб твій Ангел не відлітав від тебе ні на мить, щоб оберігав і примножував твоє щастя. В силу побажань щиро вірю і міцно тебе обіймаю!"
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"Не важливо, яке сьогодні небо - блакитне чи похмуре, дощове чи сонячне, головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе з іменинами. Зі святом! Вір у нього, і він буде завжди з тобою!".
Привітання з днем ангела у віршах
"Сонце із неба радісно сяє,
Квіти для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, немов промовляє,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір приходить, раптом темніє,
Зірочка світла в небі ясніє…
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами щиро вітає!
Вечір і ранок, денний серпанок,
Сутінки змінює знову світанок…
Що би не сталось, я побажаю,
Хай твій Ангелик тебе зберігає!".
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