День ангела 13 березня: найтепліші привітання з іменинами для друзів та родичів

День ангела - не дуже розповсюджене свято, а тому ви точно приємно здивуєте близьку людину або колегу, якщо привітаєте її з іменинами. Не шкодуйте теплих слів та щирих побажань.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Гумореска", "Твій світ".

У кого іменини 13 березня

Цього дня привітайте людей з цього списка: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса, Микола, Михайло та Григорій.

Окрім цього, іменини святкують: Купріян, Марина, Христина, Кіра, Арсен, Роман, Василь

Душевні привітання з днем ангела

"Вітаю тебе з днем ангела. Нехай у цей день твоє буде оповите теплом і ніжністю. Бажаю, щоб кожна твоя мрія незабаром стала реальністю, а в душі постійно знаходилося місце для нових, солодких мрій. Нехай поруч будуть тільки найкращі люди, готові завжди тебе підтримати, зрозуміти і прийти на допомогу"

"Є в році одне прекрасне свято, його сяйво воістину святе, а значення велике - це День Ангела. Я тебе вітаю, бажаю найміцнішого здоров'я, і щоб твій Ангел не відлітав від тебе ні на мить, щоб оберігав і примножував твоє щастя. В силу побажань щиро вірю і міцно тебе обіймаю!"

"Не важливо, яке сьогодні небо - блакитне чи похмуре, дощове чи сонячне, головне, що звідти тобі махає твій Ангел і вітає тебе з іменинами. Зі святом! Вір у нього, і він буде завжди з тобою!".

Привітання з днем ангела у віршах

"Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, немов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє…

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,

Сутінки змінює знову світанок…

Що би не сталось, я побажаю,

Хай твій Ангелик тебе зберігає!".