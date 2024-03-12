День ангела 13 марта: самые теплые поздравления с именинами для друзей и родственников

День ангела - не очень распространенный праздник, а потому вы точно приятно удивите близкого человека или коллегу, если поздравите его с именинами. Не жалейте теплых слов и искренних пожеланий.

У кого именины 13 марта

В этот день поздравьте людей из этого списка: Александр, Кристина, Терентий, Никифор, Феликс, Лариса, Николай, Михаил и Григорий.

Кроме этого, именины празднуют: Куприян, Марина, Кристина, Кира, Арсен, Роман, Василий

Душевные поздравления с днем ангела

Пусть в этот день твое будет окутано теплом и нежностью. Желаю, чтобы каждая твоя мечта вскоре стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких мечт. поддержать, понять и прийти на помощь"

"Есть в году один прекрасный праздник, его сияние поистине святое, а значение великое - это День Ангела. Я тебя поздравляю, желаю крепчайшего здоровья, и чтобы твой Ангел не улетал от тебя ни на мгновение, чтобы оберегал и умножал твое счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

"Не важно, какое сегодня небо – голубое или пасмурное, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!".

Поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"Сонце із неба радісно сяє,

Квіти для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, немов промовляє,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір приходить, раптом темніє,

Зірочка світла в небі ясніє…

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами щиро вітає!

Вечір і ранок, денний серпанок,

Сутінки змінює знову світанок…

Що би не сталось, я побажаю,

Хай твій Ангелик тебе зберігає!".