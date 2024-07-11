День ангела 12 липня: як правильно вітати з іменинами та що бажати

Кого вітати з іменинами - список

Іван

Михайло

Арсеній

Григорій

Гавриїл

Федір

Вероніка

Марія.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Бажаю тобі море щасливих митей, сонячних променів у кожному дні та легкості у всіх твоїх починаннях. Нехай цей рік принесе тобі безліч вражень і лише яскраві моменти.

***

Нехай у цей особливий день твоє серце буде сповнене миром, а кожна мить - радістю, що переповнює життя світлом і теплом.

***

З Днем Ангела! Нехай мир наповнює твоє серце, радість оселяється в кожному куточку твого життя, а віра в себе завжди буде твоїм надійним провідником. Бажаю тобі тепла, світла і безмежної любові у цей чудовий день і завжди.

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Нехай твій Ангел-охоронець завжди керує твоїми кроками і приносить у життя лише добро. З Днем Ангела!

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З Днем Ангела! Нехай цей день подарує тобі безмежну радість і відчуття захищеності, як у теплих обіймах ангела. Бажаю, щоб кожен твій крок супроводжувався благословенням, а серце - наповнювалося радістю.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Даруєм Вам у Ангела день!

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров'я посилає

На многії і благії літа!