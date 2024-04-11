День ангела 12 квітня: кого вітати з іменинами та як зробити це оригінально

Хто святкує день ангела 12 квітня

Привітайте зі святом людей, які при народжені отримали такі імена: Василь, Давид, Іван, Ісаак, Сергій та Марія.

Найкращі привітання з іменинами

"У цей святковий день бажаю, щоб всі твої мрії ставали реальністю. Хай мрії збуваються - а потім з'являються нові, ще амбітніші!"

"Бажаємо тобі бути витривалим, як марафонець, мудрим, як сова, талановитим, як художник, і багатим, як Білл Гейтс! З Днем ангела!"

"Щирі вітання з Днем ангела! Бажаю тобі щастя у тій формі, якої ти найбільше прагнеш. Вір у себе і йди до мети, це - найголовніше у житті".

Душевні вірші на день ангела

"Бажаємо вам лише добрих подій,

Ясного сонця, здійснення мрій,

Друзів чудових, кохання міцного,

Більше веселого, менше сумного,

Різних приємностей, класних відпусток,

Щоб в гаманці завжди було густо

Те, що задумали, хай все вдається,

Та добра доля до вас посміхнеться!"

***

"Хай в цю мить та кожен день

Буде щастя поруч з вами,

Хай любов не омине,

Йде до вас всіма шляхами,

Буде світло у душі,

В праці буде хай наснага,

Хай в родині буде мир,

Ніжність, ласка та повага!"

***

"Тебе з днем ангела вітаю!

Щастя й миру в дім бажаю.

Хай здійсняться всі надії,

Любов і радість не покине.

А від мене у дарунок -

Гарний настрій й поцілунок".