День ангела 12 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах, прозі або в СМС

До слова, нещодавно стало відомо, що церква думає про забобони.

Окрім цього, раніше ми розповідали, які є забобони про людей, в яких чухається ніс.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Твій світ", "Побажайко".