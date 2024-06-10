Вірити чи не вірити? Погляд священника на забобони

П’ятниця, що припадає на 13-те число, зустріч з чорною кішкою, розсипана сіль, розбите дзеркало, а також гадання за допомогою карт - це лише декілька прикладів безлічі забобонів, що існують. Дослідники вважають, що ці забобони мають своє коріння в глибокій давнині, коли ще не було сформовано релігії, і люди вірили в магічні сили.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чим погані забобони з точки зору церкви та чи є віра у них гріхом.

Що таке забобон?

Забобон - це безпідставне вірування в прикмети, ворожіння та ідеї про причину та наслідок без обґрунтованого зв'язку. Наприклад, віра в те, що якщо чорна кішка перебігла дорогу, то це приносить нещастя.

Такі вірування не мають наукової підстави та можуть ґрунтуватися на марних або помилкових уявленнях. Важливо розуміти, що, на відміну від диявола, чорна кішка не має ніякого відношення до зла, і боятися Бога, як навчає Біблія, означає приймати Його з любов'ю та довірою, а не дратуватися через навмисні обряди.

Архімандрит Константин (Марченко), намісник Свято-Миколаївського Жидичинського монастиря дав пояснення забобонам: "Це постійний страх. Це постійна невпевненість, відчуття якогось фаталізму, що на нас все впливає. Насправді - це пекло в душі".

"Є таке поняття про яке ми дуже часто навіть не замислюємося. Церква кличе нас каятися у гріху марновірства. Коли йдеться про гріх марновірства - це про забобони. Тобто марна віра. Ти віриш в якусь річ, в силу якоїсь речі, яка абсолютно тої сили немає", - додав він.

Що таке забобони з точки зору церкви (фото: Freepik)

Чи небезпечні забобони?

Ті, хто вірить у забобони, порушують першу заповідь: "Я - Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства; хай не буде тобі інших богів передо Мною!" (Вих. 20:2,3)

Забобони небезпечні через те, що порушують основні принципи віри та відносин з Богом. Вони ведуть до відступництва від істинної віри та заміняють її неправдивими страхами та надіями.

Забобони можуть відвести людину від вільного та радісного життя у віру в Христа, роблячи її постійною заручницею страху перед надприродними подіями. Вони є дверима у світ злих духів і позбавляють людину можливості насолоджуватися спілкуванням з Богом та життям, заповненим духовною істиною.

У чому полягає різниця християнської віри від забобонів?

Основна відмінність між християнською вірою та забобонами полягає в їхній природі та впливі на життя людини. Християнство надає світлу надію, справжню радість та вільність, спираючись на віру в Бога та Його відкриту любов до кожної людини. Біблія попереджає про небезпеку забобонів, закликаючи не вірити у марні вірування та не звертатися до язичницьких практик.

Забобони, навпаки, є світською вірою, що відводить від спілкування з Богом. Вони можуть призвести до згубних наслідків як для окремих осіб, так і для цілих народів.

Таким чином, християнство сприяє духовному росту та звільненню, тоді як забобони ведуть до рабства та віддалення від Божої істини.

Що каже церква про віру в забобони, ворожбу та чари (фото: Freepik)

Чи є гріхом ворожба та чари?

Так, віра в прикмети, ворожба та чари у християнстві вважаються гріхом. Біблія засуджує практику ворожби та чарівництва, називаючи їх гидотою, оскільки це віддаляє віруючих від Бога та сприяє деградації і духовному зануренню.

"Коли будеш входити до Краю, що дає тобі Господь, Бог твій, то не навчися чинити такого, як гидота цих народів. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь", - йдеться у Повторенні Закону 18: 9-10.

Ці практики позбавляють людей можливості будувати відносини з Богом та спонукають до залучення демонів.

Святий Василь Великий вказує на те, що навіть невинні забобони можуть вести до занурення у цей гріховний порок та віддалення від Божої правди.

У світлі Закону Мойсея, як зазначено в Біблії, чаклунство, ворожба та інші форми магії вважалися винаходами демонів і були відкинуті.

Тому християнство закликає відмовитися від цих практик та звернутися до Бога з чистим серцем і вірою.