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День ангела 12 июня: как правильно поздравлять с именинами в стихах, прозе или в СМС

Кого поздравить с именинами в среду (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

На день ангела не обязательно устраивать громкий праздник. Люди, которые ценят и любят именинника, могут подготовить искренние и теплые поздравления, что станет лучшим подарком.

Кто празднует именины 12 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела в среду - список

  • Арсений
  • Андрей
  • Иван
  • Степан
  • Петр
  • Иоанн
  • Тимофей
  • Анна
  • Юлиан.

Красивые поздравления с именинами - стихотворение на украинском языке

"Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з іменинами я привітаю.
Хай щира любов завітає в твій дім!".

СМС-поздравления с днем ангела

  • "Пусть все цвета радости расцветают в твоей жизни, а счастье заполняет каждый момент. Новых достижений, самых теплых объятий и незабываемых мгновений счастья. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, благодарностью и большими возможностями. С днем ангела"
  • "Мои поздравления! Желаю побед, воодушевления и легких испытаний на жизненном пути! С именинами"
  • "Желаем тебе безграничного количества комических ситуаций и множества веселья. Пусть жизнь приносит тебе много радости, смеха и незабываемых моментов".

Кстати, недавно стало известно, что церковь думает о предрассудках.

Кроме того, раньше мы рассказывали, какие есть предрассудки о людях, у которых чешется нос.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій світ", "Побажайко".

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