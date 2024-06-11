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День ангела 12 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах, прозі або в СМС

Вівторок 11 червня 2024 22:01
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День ангела 12 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах, прозі або в СМС Кого привітати з іменинами у середу (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

На день ангела не обов'язково влаштовувати гучне свято. Люди, які цінують та люблять іменинника, можуть підготувати щирі та теплі привітання, і це стане найкращим подарунком.

Хто святкує іменини 12 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого вітати з днем ангела у середу - список

  • Арсеній
  • Андрій
  • Іван
  • Степан
  • Петро
  • Ян
  • Тимофій
  • Ганна
  • Юліан.

Красиві привітання з іменинами - вірш

"Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з іменинами я привітаю.
Хай щира любов завітає в твій дім!".

СМС-привітання з днем ангела

  • "Нехай усі кольори радості розцвітають у твоєму житті, а щастя заповнює кожен момент. Нових досягнень, найтепліших обіймів і незабутніх митей щастя. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю, вдячністю та великими можливостями. З днем ангела"
  • "Мої вітання! Бажаю перемог, наснаги та легких випробувань на життєвому шляху! З іменинами"
  • "Бажаємо тобі безмежної кількості комічних ситуацій і безлічі веселощів. Нехай життя приносить тобі багато радості, сміху та незабутніх моментів".

До слова, нещодавно стало відомо, що церква думає про забобони.

Окрім цього, раніше ми розповідали, які є забобони про людей, в яких чухається ніс.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Твій світ", "Побажайко".

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