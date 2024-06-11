День ангела 12 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах, прозі або в СМС

На день ангела не обов'язково влаштовувати гучне свято. Люди, які цінують та люблять іменинника, можуть підготувати щирі та теплі привітання, і це стане найкращим подарунком.

Хай зорями радість тебе осипає, Природа здоров'ям наділить міцним. Тебе з іменинами я привітаю. Хай щира любов завітає в твій дім!".

"Бажаю тобі фантастичного щастя, Безкрайнього моря чудових подій. Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться, А також цікавого втілення мрій.

До слова, нещодавно стало відомо, що церква думає про забобони.

Окрім цього, раніше ми розповідали, які є забобони про людей, в яких чухається ніс.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Твій світ", "Побажайко".