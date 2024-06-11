День ангела 12 червня: як правильно вітати з іменинами у віршах, прозі або в СМС
На день ангела не обов'язково влаштовувати гучне свято. Люди, які цінують та люблять іменинника, можуть підготувати щирі та теплі привітання, і це стане найкращим подарунком.
Хто святкує іменини 12 червня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Кого вітати з днем ангела у середу - список
- Арсеній
- Андрій
- Іван
- Степан
- Петро
- Ян
- Тимофій
- Ганна
- Юліан.
Красиві привітання з іменинами - вірш
"Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з іменинами я привітаю.
Хай щира любов завітає в твій дім!".
СМС-привітання з днем ангела
- "Нехай усі кольори радості розцвітають у твоєму житті, а щастя заповнює кожен момент. Нових досягнень, найтепліших обіймів і незабутніх митей щастя. Нехай твоє життя буде наповнене любов'ю, вдячністю та великими можливостями. З днем ангела"
- "Мої вітання! Бажаю перемог, наснаги та легких випробувань на життєвому шляху! З іменинами"
- "Бажаємо тобі безмежної кількості комічних ситуацій і безлічі веселощів. Нехай життя приносить тобі багато радості, сміху та незабутніх моментів".
До слова, нещодавно стало відомо, що церква думає про забобони.
Окрім цього, раніше ми розповідали, які є забобони про людей, в яких чухається ніс.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Твій світ", "Побажайко".