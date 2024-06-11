День ангела 12 июня: как правильно поздравлять с именинами в стихах, прозе или в СМС
На день ангела не обязательно устраивать громкий праздник. Люди, которые ценят и любят именинника, могут подготовить искренние и теплые поздравления, что станет лучшим подарком.
Кто празднует именины 12 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравить с днем ангела в среду - список
- Арсений
- Андрей
- Иван
- Степан
- Петр
- Иоанн
- Тимофей
- Анна
- Юлиан.
Красивые поздравления с именинами - стихотворение на украинском языке
"Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з іменинами я привітаю.
Хай щира любов завітає в твій дім!".
СМС-поздравления с днем ангела
- "Пусть все цвета радости расцветают в твоей жизни, а счастье заполняет каждый момент. Новых достижений, самых теплых объятий и незабываемых мгновений счастья. Пусть твоя жизнь будет наполнена любовью, благодарностью и большими возможностями. С днем ангела"
- "Мои поздравления! Желаю побед, воодушевления и легких испытаний на жизненном пути! С именинами"
- "Желаем тебе безграничного количества комических ситуаций и множества веселья. Пусть жизнь приносит тебе много радости, смеха и незабываемых моментов".
Кстати, недавно стало известно, что церковь думает о предрассудках.
Кроме того, раньше мы рассказывали, какие есть предрассудки о людях, у которых чешется нос.
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Твій світ", "Побажайко".