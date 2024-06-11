День ангела 12 июня: как правильно поздравлять с именинами в стихах, прозе или в СМС

Кого поздравить с именинами в среду (иллюстрация: freepik.com)

На день ангела не обязательно устраивать громкий праздник. Люди, которые ценят и любят именинника, могут подготовить искренние и теплые поздравления, что станет лучшим подарком.

Кто празднует именины 12 июня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).