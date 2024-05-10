День ангела 11 травня: найкращі привітання з іменинами, які розчулять до сліз

День ангела не обов'язково має стати гучним святом. Часом достатньо декількох теплих слів, які зігріють серце іменинника.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Привітання.com".

Хто святкує день ангела 11 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Я приєднуюсь до всього, Хай в житті все буде кльово! Хай здоров’я не підводить, Й грошенята хай підходять!!! Вітаю З Днем Ангела!!!".

"Нині в гарної людини Найкрутіші іменини. Будуть в тебе подарунки, Привітання й поцілунки!

Побажайте щастя та здоров'я людям з такими іменами:

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, коли найголовніші поминальні дні року та що треба зробити.

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