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День ангела 11 мая: лучшие поздравления с именинами, которые тронут до слез

Пятница 10 мая 2024 22:01
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День ангела 11 мая: лучшие поздравления с именинами, которые тронут до слез Кого нужно поздравлять с именинами 11 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела не обязательно должен стать громким праздником. Иногда достаточно нескольких теплых слов, которые согреют сердце именинника.

Кто отмечает день ангела 11 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТопВітання", "Привітання.com".

Кого поздравлять с именинами в субботу

Пожелайте счастья и здоровья людям со следующими именами:

  • Ростислав
  • Александр
  • Иосиф
  • Кирилл
  • Константин
  • Михаил.

Поздравления с днем ангела в SMS

  • "Желаю тебе, чтобы каждый день была как новая страница в увлекательной книге жизни, где ты являешься автором своей невероятной судьбы. Пусть каждое утро принесет тебе радость, а каждый вечер - покой. Пусть сердце твое всегда будет наполнено теплом и любовью. Счастливого дня ангела!"
  • "Желаю тебе, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими моментами и интересными открытиями, которые запомнятся на всю жизнь. Пусть каждый день будет как праздник, а каждый момент - подарком судьбы. И других подарков тоже желаю тебе целые горы. А еще - здоровья, радости и любви в твоем сердце!"
  • "С именинами! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой, как солнечный луч, чтобы каждый день приносил новые впечатления и незабываемые мгновения радости! Пусть творчество и вдохновение сопровождают тебя всегда, а улыбка не исчезает с лица!".

Стихотворение на именины до слез на украинском языке

"Нині в гарної людини
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки!

Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!".

Напомним, ранее уже стало известно, когда самые главные поминальные дни года и что нужно сделать.

Кроме того, недавно мы рассказывали, какое текстовое сообщение вызывает у всех людей тревогу и страх.

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