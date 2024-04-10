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День ангела 11 квітня: як красиво привітати з іменинами друга чи колегу

Середа 10 квітня 2024 22:01
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День ангела 11 квітня: як красиво привітати з іменинами друга чи колегу У кого день ангела 11 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Не забувайте вітати з днем ангела близьких та друзів, а також колег. Багато хто не знає про це свято, але нагадування та щирі побажання здатні викликати посмішку та приємно здивувати.

У кого іменини 11 квітня, а також як красиво привітати з днем ангела колегу чи друга, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Привітання", "Твій світ".

Іменинники 11 квітня

Побажайте усього найкращого людям з такими іменами: Яків, Петро, Іван, Микола, Прохір.

Як красиво привітати з днем ангела своїми словами

  • "Бажаю, щоб життєвий шлях був схожий на річку - таким же широким, спокійним, повноцінним, розміреним, але іноді щоб відбувався емоційний сплеск на основі щасливих, радісних життєвих подій"
  • "З днем ​​ангела вітаю і хочу побажати жити на своїй щасливій планеті, бути мудрецем, а не розумником, творцем своєї долі і будівельником життя!"
  • "Бажаю підкорення вершин, вдалих життєвих поворотів, усміхненої фортуни, сонячної погоди. Нехай все буде шикарно, яскраво, весело і щасливо! З днем ангела!".

Вірш на іменини

"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтеся ніколи
І залишайтесь "на коні"!

Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З днем ангела!".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що життя чотирьох знаків Зодіаку заграє яскравими барвами.

Окрім цього, днями ми розповідали, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні і світі.

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