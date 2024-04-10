День ангела 11 квітня: як красиво привітати з іменинами друга чи колегу

Не забувайте вітати з днем ангела близьких та друзів, а також колег. Багато хто не знає про це свято, але нагадування та щирі побажання здатні викликати посмішку та приємно здивувати.

У кого іменини 11 квітня, а також як красиво привітати з днем ангела колегу чи друга, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "Привітання", "Твій світ".