День ангела 11 апреля: как красиво поздравить с именинами друга или коллегу
Не забывайте поздравлять с днем ангела близких и друзей, а также коллег. Многие не знают об этом празднике, но напоминания и искренние пожелания способны вызвать улыбку и приятно удивить.
У кого именины 11 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела коллегу или друга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання", "Твій світ".
Именинники 11 апреля
Пожелайте всего лучшего людям со следующими именами: Иаков, Петр, Иван, Николай, Прохирь.
Как красиво поздравить с днем ангела своими словами
- "Желаю, чтобы жизненный путь был похож на реку - таким же широким, спокойным, полноценным, размеренным, но иногда чтобы происходил эмоциональный всплеск на основе счастливых, радостных жизненных событий"
- "С днем ангела поздравляю и хочу пожелать жить на своей счастливой планете, быть мудрецом, а не умником, творцом своей судьбы и строителем жизни!"
- "Желаю покорения вершин, удачных жизненных поворотов, улыбающейся удачи, солнечной погоды. Пусть все будет шикарно, ярко, весело и счастливо! С днем ангела!".
Стих на именины на украинском языке
"Життєвий шлях - тернисте поле
Сьогодні легко, завтра - ні.
Та не здавайтеся ніколи
І залишайтесь "на коні"!
Нехай же усмішка Фортуни
Вас супроводжує усюди,
А на життєвих перехрестях
Стрічають тільки добрі люди!
З днем ангела!".
Напомним, недавно стало известно, что жизнь четырех знаков Зодиака заигрывает яркими красками.
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