День ангела 11 апреля: как красиво поздравить с именинами друга или коллегу

У кого день ангела 11 апреля (иллюстрация: freepik.com)

Не забывайте поздравлять с днем ангела близких и друзей, а также коллег. Многие не знают об этом празднике, но напоминания и искренние пожелания способны вызвать улыбку и приятно удивить.

У кого именины 11 апреля, а также как красиво поздравить с днем ангела коллегу или друга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "Привітання", "Твій світ".